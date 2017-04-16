فورمولا 1 .. فيتيل يفوز بسباق جائزة البحرين الكبرى

المصدر: المنامة ـ إرم نيوز

فاز الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري بسباق جائزة البحرين الكبرى ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات ليتصدر بطولة السائقين منفردا بفارق سبع نقاط عن البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي جاء في المركز الثاني اليوم الأحد.

واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون المركز الثالث رغم أنه بدأ من مركز أول المنطلقين لأول مرة في مسيرته.

وهذا الفوز الثاني لفيتل سائق فيراري هذا الموسم بعد انتصاره في السباق الافتتاحي في أستراليا مقابل فوز واحد في الصين الأسبوع الماضي لهاميلتون بطل العالم أربع مرات.

وأنهى هاميلتون سباق اليوم بفارق 6.6 ثانية عن فيتل البطل.

واحتل الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري المركز الرابع.

ويتصدر فيتل بطولة العالم برصيد 68 نقطة مقابل 61 لهاميلتون كما يتصدر فيراري بطولة الصانعين أمام مرسيدس.