بطلة أولمبية “حامل في شهرها السادس” تشارك في سباق للسباحة

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

شاركت البطلة الأولمبية الأمريكية دانا فولمر، البالغة من العمر 29 عاما، في منافسات السباحة في ملتقى ميسا بولاية أريزونا وخاضت سباق 50 مترا حرة، لكنها هذه المرة ليست من أجل الفوز وتحقيق الأرقام القياسية، بل من أجل المتعة ومشاركة عشاقها أخبار حملها والذي بلغ شهره السادس.

ولم تحقق البطلة الأمريكية أرقاما جيدة واكتفت بالمركز 55، لكنها قالت إنها لا ترغب في الفوز وإثبات أي شيء من المشاركة.

وكانت البطلة أخبرت عشاقها بصورة قبل المشاركة أنها سترتدي ملابس السباحة لتحدد لهم نوع المولود، فإن كان ورديا فهي بنت، وإن كان أخضر فهو ولد.

“It felt good!” 3x Olympian @danavollmer – racing while 6 months pregnant – on her 27.59 50m free today in #Mesa #ArenaProSwim pic.twitter.com/6fUNjOPw9B — USA Swimming (@USASwimming) April 14, 2017

وشاركت البطلة برداء أخضر، ما يعني أنها تنتظر ولدا في المستقبل، وقالت عن المشاركة وهي حامل: “السباحة رياضة جيدة للصحة وشاركت بعد استشارة الأطباء”.

وفازت دانا فولمر بـ5 ذهبيات أولمبية واحدة منها في 2004 و3 في 2012 وواحدة في 2016، كما توجت بـ4 ألقاب عالمية في المسبح الكبير ولقبين عالميين في المسبح الصغير.

وتسعى فولمر حاليًا للتحضير بشكل جيد لأوليمبياد طوكيو 2020، وتعتمد على برنامج تدريب معدل للتأقلم مع حملها.

وقالت: “أقوم غالبًا بتدريبات لياقة بدنية وأحافظ على تواصل مع المياه”، مشيرة إلى أنها شعرت أن سباق الجمعة كان “الأطول” في هذه الفئة.