بطلة أولمبية “حامل في شهرها السادس” تشارك في سباق للسباحة

شاركت البطلة الأولمبية الأمريكية دانا فولمر، البالغة من العمر 29 عاما، في منافسات السباحة في ملتقى ميسا بولاية أريزونا وخاضت سباق 50 مترا حرة، لكنها هذه المرة ليست من أجل الفوز وتحقيق الأرقام القياسية، بل من أجل المتعة ومشاركة عشاقها أخبار حملها والذي بلغ شهره السادس.

ولم تحقق البطلة الأمريكية أرقاما جيدة واكتفت بالمركز 55، لكنها قالت إنها لا ترغب في الفوز وإثبات أي شيء من المشاركة.

وكانت البطلة أخبرت عشاقها بصورة قبل المشاركة أنها سترتدي ملابس السباحة لتحدد لهم نوع المولود، فإن كان ورديا فهي بنت، وإن كان أخضر فهو ولد.

“It felt good!”

3x Olympian @danavollmer – racing while 6 months pregnant – on her 27.59 50m free today in #Mesa #ArenaProSwim pic.twitter.com/6fUNjOPw9B

— USA Swimming (@USASwimming) April 14, 2017