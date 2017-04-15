هكذا قتل لاعب سابق ابنته بالخطأ

المصدر: واشنطن ـ إرم نيوز

ذكرت تقارير إعلامية أن نجم كرة القدم الأمريكية السابق تود هيب صدم ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات بطريق الخطأ فقتلها وهو يحرك شاحنته أمام مدخل منزله في ولاية أريزونا.

وقالت قناة (إيه.بي.ٍسي 15 أريزونا) التابعة لشبكة (إيه.بي.ٍسي) إن عمال الإنقاذ نقلوا الطفلة التي أصيبت الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي في ميسا بأريزونا إلى المستشفى حيث توفيت.

وأضافت أنه لم يتم اعتقال هيب إذ لا تُحيط أي شكوك بالواقعة.

وكان هيب لعب 12 موسمًا مع فريقي بالتيمور ريفنز وأريزونا كاردينالز، واشتهر هيب مع ريفنز الذي لعب له لمدة عشرة أعوام في بالتيمور وهو صاحب أعلى نسبة تسجيل نقاط على الإطلاق في الفريق.