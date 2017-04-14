شارابوفا تحمّل الاتحاد الدولي للتنس مسؤولية عدم علمها بالمادة المحظورة

المصدر: موسكو ـ إرم نيوز

انتقدت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، الحائزة على خمسة ألقاب كبرى، الاتحاد الدولي للعبة بسبب تقصيره في إبلاغها بوضع مادة ميلدونيوم على لائحة المواد المحظورة رياضيًا في العام الماضي.

وكانت شارابوفا عوقبت بالإيقاف لمدة عامين ثم خفض الإيقاف إلى 15 شهرًا بعد أن كشف فحص خضعت له في بطولة أستراليا المفتوحة في 2016 عن وجود مادة ميلدونيوم في عينتها.

وفي السابق كانت شارابوفا تستخدم هذه المادة في علاج بعض الأعراض وبصورة قانونية، لكن المادة أدرجت على لائحة المواد المحظورة رياضيًا بداية من أول يناير/ كانون الثاني 2016 بعد تزايد الأدلة على أنها تساعد في تعزيز الدورة الدموية وتحفز الأداء.

لكن شارابوفا (29 عامًا) تقول إنها لم تعرف بذلك.

وقالت اللاعبة الروسية في مقابلة مع صحيفة تايمز البريطانية: “لماذا لم يبلغني أحد المسؤولين بصورة شخصية.”

وأضافت شارابوفا: “في النهاية كنت أنا المخطئة بعد أن كنت أتحقق من كل شيء أتناوله طوال سبعة أعوام.”

ومن المقرر أن تعود شارابوفا للمنافسات من جديد عندما تشارك في بطولة شتوتغارت بألمانيا التي تنطلق في 24 أبريل/ نيسان الجاري.