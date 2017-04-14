لماذا اشتكت المصارعة “لانا” أمن مطار بوسطن؟ (صورة)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

اشتكت كاترين جوي بيري ” لانا ” المصارعة السابقة في منافسات WWE من سوء معاملة احد افراد الأمن في مطار بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية عبر تغريدة على ” تويتر “.

وكتبت الحسناء عارضة الأزياء والممثلة والراقصة ومديرة الأعمال الحالية على صفحتها “المعاملة الأكثر سوءا لم أحس في حياتي مثلها كاني أغتصب في حياتي كلها.”

وأكدت البطلة السابقة أن أحد رجال الأمن بالمطار تدخل لإصلاح الوضع وحل المشكلة.

وتعتبر لانا من أبرز مصارعات WWE والدها فنزويلي وربما يكون أصلها الأمريكي اللاتيني سبب المعاملة، متزوجة من بطل مصارعة هو الأمريكي روسيف وتشتغل كمديرة أعمال لزوجها بالإضافة لظهورها في مجالات عدة.