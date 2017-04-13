هاميلتون يريد معركة حقيقية ضد فيتل في سباق البحرين

المصدر: المنامة ـ إرم نيوز

يتمنى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن يخوض معركة فعلية في مواجهة غريمه سيباستيان فيتل سائق فيراري في سباق جائزة البحرين الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد القادم، بعد أن فشلا في الفوز في السباق في العام الماضي.

ولم يستطع فيتل الذي يتقاسم صدارة بطولة العالم للسائقين مع هاميلتون بعد أول سباقين، بدء السباق في 2016 في حلبة الصخير بعد مشكلة في محركه أثناء لفة الإحماء.

وانطلق السائق الألماني، الذي تأهل في المركز الثالث خلف ثنائي مرسيدس المسيطر في ذلك الوقت، من الصف الأمامي بجانب هاميلتون في أول سباقين في الموسم الحالي حتى الآن.

وقال هاميلتون بعد الفوز في الصين مطلع الأسبوع الحالي “هذه (المعركة على اللقب) ستستمر حتى نهاية الموسم وأتمنى عدم حدوث أية مشكلة فنية لأي منا تؤثر على المنافسة بيننا.

“أتمنى حقا أن تكون المنافسة معركة خالصة بيننا يحسمها الاستقرار الذهني والمعنوي والقوة والقدرة على التحمل والتماسك والإصرار.”

ويملك فيتل بطل العالم أربع مرات مع رد بول وهاميلتون الفائز باللقب ثلاث مرات 43 نقطة لكل منهما بعد إحراز كل منهما فوزًا واحدًا ومركزًا ثانيًا واحدًا .

وإذا لم يخرجا من السباق فإن تقاسم الصدارة لابد أن ينتهي يوم الأحد في الحلبة البحرينية التي فاز عليها كل منهما مرتين ويعودان إليها في حالة ذهنية أفضل من تلك التي كانا عليها بنهاية سباق العام الماضي.

وهناك توقعات كبيرة تتعلق بالمنافسة المتصاعدة بين الغريمين في ظل تصميم كبير على الفوز واحترام متبادل بينهما لموهبة كل منهما وانجازاته.

وقال هاميلتون عن فيتل الفائز في استراليا “هو في أفضل حال وسريع بشكل لا يصدق. فيراري في أفضل حال منذ سنوات ونحن أيضا في أفضل حالاتنا كفريق وأشعر أنني في أفضل حال.

“المقاتل هو من يريد دائما المنافسة ضد الأفضل. لأنه عندما تنتصر تشعر برضا أكبر. أحب هذه المنافسة.”

* ذكريات غير سعيدة

ولا يحمل سباق البحرين في العام الماضي ذكريات رائعة لأي من سائقي مرسيدس الحاليين.

وكانت بداية هاميلتون بطيئة بعد انطلاقه من المقدمة واصطدم في اللفة الأولى مع فالتيري بوتاس سائق وليامز في ذلك الوقت وزميله الحالي في مرسيدس والذي تعرض لعقوبة جراء ذلك.

ويرغب بوتاس الذي حل مكان نيكو روزبرغ بطل العالم المعتزل في نسيان ذلك وهو يريد نتيجة أفضل من السباق الماضي عندما فقد السيطرة على السيارة خلف سيارة الأمان وهو الأمر الذي كلفه خسارة نقاط في الصين.

ويفترض أن يكون مرسيدس هو المرشح للفوز بعد الانتصار في آخر ثلاثة سباقات في حلبة الصخير لكن فيراري يبدو قويًا في الجانب الاستراتيجي وأظهر لمحات من التألق في الأجواء الحارة أيضًا.

وقال هاميلتون “اعتقد أنه (فيراري) سيكون سريعًا للغاية في السباق المقبل لكن هناك العديد من الخطوط المستقيمة أيضا ومن الواضح كما اعتقد أننا ما زلنا نملك أقوى وحدة طاقة (محرك) في البطولة.”

وأضاف “لذا اعتقد أن هذا سيكون في الحسبان بالتأكيد.”

وسيشهد السباق عودة باسكال فيرلاين سائق ساوبر والذي غاب عن آخر سباقين بسبب مشاكل بدنية وأول حضور لبيرني ايكلستون المسؤول السابق عن الحقوق التجارية في أحد سباقات البطولة بعد إقصائه من قبل ليبرتي ميديا.

وقال المسؤول البريطاني البالغ عمره 86 عاما لرويترز إن المنافسة بين فيتل وهاميلتون مفيدة جدا للرياضة.

وأضاف “هما صديقان لي لذا لا اهتم بمن سيفوز. سيكون من الرائع مشاهدة فوز فيراري… أود فوز سيباستيان. لكن أيضا سيكون من الرائع رؤية هاميلتون يفوز مرة أخرى.” ‭ ‬