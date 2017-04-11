نتائج قرعة كأس ديفيز للتنس

المصدر: لندن - إرم نيوز

كشفت قرعة بطولة كأس ديفيز لفرق التنس التي أجريت اليوم الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن عن ملامح المنافسة في الدور قبل النهائي للمجموعة العالمية، والذي تقام مبارياته بين 15 و17 أيلول/سبتمبر المقبل.

ويشهد الدور قبل النهائي لقاء الفريق البلجيكي نظيره الأسترالي والفريق الفرنسي نظيره الصربي.

ويحل الفريق الأرجنتيني ضيفًا على نظيره الكازاخستاني ضمن منافسات الأدوار الفاصلة التي تحسم المشاركة في المجموعة العالمية.

وتوجت الأرجنتين في العام الماضي بلقب كأس ديفيز للمرة الأولى في تاريخها إثر الفوز في النهائي على صربيا، لكنها خرجت من الدور الأول في بطولة هذا الموسم على يد إيطاليا لتنتقل إلى المشاركة في الأدوار الفاصلة ، سعيًا للعودة ضمن المجموعة العالمية.

وفي مواجهات أخرى بالأدوار الفاصلة ، التي تقام مبارياتها أيضًا بين 15 و17 أيلول/سبتمبر 2017، يحل الفريق الكرواتي ضيفًا على نظيره الكولومبي، كما تلتقي سويسرا مع بيلاروسيا وهولندا مع التشيك والبرتغال مع ألمانيا والمجر مع روسيا واليابان مع البرازيل وكندا مع الهند.