السماح لسبعة رياضيين روس آخرين بالمشاركة في البطولات الدولية كمحايدين

المصدر: برلين ـ إرم نيوز

تلقى سبعة رياضيين روس آخرين، بينهم بطلا العالم سيرجي شوبينكوف وماريا كوتشينا، الإذن للمشاركة في البطولات الدولية لألعاب القوى كمحايدين بعدما توفرت فيهم المعايير الاستثنائية التي وضعها مجلس مراجعة المنشطات التابع للاتحاد الدولي للعبة.

وأعلن الاتحاد الدولي للعبة اليوم الثلاثاء انضمام الرياضيين السبعة إلى خمسة آخرين سمح لهم بالمنافسة في البطولات الدولية بعدما أثبتوا للمجلس أنهم يتدربون في مناخ تتوافر فيه المعايير المطلوبة لمكافحة المنشطات.

ويبرز من بين هؤلاء الرياضيين السبعة شوبينكوف بطل سباقات الحواجز وكوتشينا بطلة القفز العالي ودانييل تسيبلاكوف الذي سبق له الفوز بمنافسات القفز العالي ببطولة أوروبا داخل القاعات.

كما سمح الاتحاد بتنافس كل من إيليا مودروف وأولغا مولينا متسابقتي القفز بالزانة وسيرجي شيروبوكوف ويانا سمردوفا متسابقي المشي.

ولا تزال مشاركتهم كرياضيين محايدين في حاجة لبعض الإجراءات بموجب قواعد الاتحاد الدولي وستكون مشاركتهم مرهونة بموافقة منظمي كل بطولة.

وتقرر إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى من المشاركة في المنافسات الدولية نتيجة لبرنامج منشطات واسع الانتشار ما يعني أن غالبية الرياضيين الروس سيغيبون عن بطولة العالم التي تقام في لندن في أغسطس آب المقبل.