فورمولا 1.. المنافسة تحتدم بين هاميلتون وفيتيل

المصدر: إرم نيوز

في الرياضة الاحترافية بشكل عام، يسعى كل فريق أو لاعب إلى أن يكون الأفضل، ولكن عندما يكون متفوقا بفارق شاسع عن باقي المنافسين، يبدو إنجازه وكأنه أقل قيمة، فالإنجاز تعلو قيمته كلما احتدم الصراع مع منافس آخر.

والآن ورغم أنه لم يمر سوى سباقين اثنين فقط من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- بموسم 2017 ، ترجح المؤشرات الأولية أن الهيمنة التي فرضها فريق مرسيدس على منافسات فورمولا1- في المواسم الثلاثة الأخيرة، قد انتهت بالفعل، وأن الموسم الجديد سيشهد صراعا شرسا يصعب خلاله التكهن بالبطل.

وعانت سباقات فورمولا1- في الأعوام الثلاثة الماضية من الهيمنة المطلقة التي فرضها مرسيدس، حيث احتكر سائقاه البريطاني لويس هاميلتون والألماني نيكو روزبرغ لقب فئة السائقين كما احتكر مرسيدس لقب فئة الصانعين بلا منازع.

ولكن الموسم الجديد الذي انطلق بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي في أذار/مارس الماضي وتواصلت منافساته بإقامة سباق الجائزة الكبرى الصيني في شنغهاي أمس الأحد، شهد مؤشرات تفيد بأن الجماهير ستتمكن أخيرا من متابعة منافسة حقيقية بين فريقين وربما أكثر.

وكان الألماني سيبستيان فيتيل سائق فيراري توج بالسباق الأسترالي ثم أحرز هاميلتون سباق الصين أمس ، وتلاه فيتيل في المركز الثاني.

وتوج هاميلتون في سباق أمس بفارق يزيد قليلا على ست ثوان أمام فيتيل وكان بإمكانه التفوق بفارق أكبر في حالة تطبيق إستراتيجية أكثر فاعلية.

واعترف هاميلتون بأن فيتيل فرض تفوقه خلال بعض اللفات في سباق أمس وكان من الصعب عليه مضاهاته، لكنه نجح أيضا في التألق في لفات أخرى.

وتوقع هاميلتون صراعا شرسا مع فيتيل هذا الموسم ، حيث صرح عقب سباق أمس قائلا “ستكون واحدة من أكثر البطولات تنافسية، ربما تكون البطولة الأكثر تنافسية في مسيرتي.”

وجاءت هذه التوقعات من هاميلتون المتوج بلقب بطولة العالم ثلاث مرات كان أولها حسم من خلال المنعطف الأخير في السباق الأخير بالموسم، وذلك في 2008 .

أما فيتيل بطل العالم أربع مرات ، والذي عاش موسما مخيبا للأمال مع فيراري في 2016 ، فقد حقق بداية قوية من خلال السباق الأسترالي وبدا راضيا عن نتائج سباق الأمس في الصين.

وقال فيتيل “استمتعت بحقيقة أن هناك منافسة حقيقية، حتى وإن كانت الفوارق كبيرة حيث تفصل بين كل منافس وآخر خمس وست وثماني ثوان.”

ورغم أن هاميلتون وفيتيل يقتسمان صدارة الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم برصيد 43 نقطة لكل منهما ، تفوق مرسيدس على فيراري بفارق نقطة واحدة في الترتيب العام لفئة الصانعين، حيث فرض الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس تفوقه على كيمي رايكونن سائق فيراري، رغم ارتكاب خطأ خلال تدخل سيارة الأمان في سباق أمس.

وقال فيتيل “أعتقد أننا إذا نجحنا في تحدي مرسيدس مجددا، سيكون هذا بمثابة أنباء رائعة. إنه فريق قوي للغاية. وقد حقق انطلاقة هائلة في العامين الأخيرين.. وفي هذا العام، سيكون أمرا جيدا أن نتصارع معه، وأرى أننا بحاجة إلى الاهتمام بأنفسنا.”

وتستأنف المنافسات مطلع الأسبوع المقبل بسباق الجائزة الكبرى البحريني، وقد أبدى هاميلتون بالفعل حماسته إلى الجولة المقبلة من صراعه مع فيتيل.

وقال هاميلتون “أعتقد أنهم (فريق فيراري) سيقدمون سرعة هائلة في السباق المقبل، ولكنه يتضمن العديد من المسافات المستقيمة، وأعتقد أننا ما زلنا لدينا أقوى وحدة طاقة. وأرى أن هذا سيساعدنا بالتأكيد.”