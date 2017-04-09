هاميلتون يتوج بلقب جائزة الصين الكبرى لفورمولا 1

المصدر: شنغهاي – إرم نيوز

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بلقب سباق جائزة الصين الكبرى، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا – 1.

وحل الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري في المركز الثاني يليه الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول في المركز الثالث.

وتصدر هاميلتون التجربة الرسمية للسباق، أمس السبت، على مضمار “شنغهاي” الدولي البالغ طوله 451ر5 كيلومتر، في دقيقة واحدة و678ر31 ثانية ليحطم الرقم القياسي لأفضل زمن للفة على هذا المضمار والبالغ دقيقة واحدة و238ر32، بعدما ظل هذا الرقم القياسي مسجلا باسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر منذ 2004.

وسبق لهاميلتون أن توج بلقب السباق الصيني أربع مرات سابقة وهو ما لم يقترب منه أي سائق آخر.

ونجح هاميلتون في إعادة مرسيدس إلى المشهد بعد فوز فيتيل بلقب جائزة أستراليا الكبرى، السباق الافتتاحي للموسم.