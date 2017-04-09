باكياو يواجه هورن في نزال قوي في بريسبن يوليو المقبل

المصدر: سيدني – إرم نيوز

بات من المقرر أن يلتقي الفلبيني ماني باكياو، بطل الرابطة العالمية للملاكمة في الوزن المتوسط، مع الأسترالي جيف هورن في نزال سيجرى في مدينة بريسبن في تموز/يوليو المقبل، حيث يعد هو الأكبر في تاريخ أستراليا.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمباراة وحكومة ولاية كونزلاند ومجلي مدينة بريسبن، اليوم الأحد، موعد المباراة، لينهوا بذلك أشهرًا من التكهنات حول مصير النزال.

وعارض معسكر باكياو في البداية خوض النزال أمام هورن، مفضلا إقامة مباراة ذات جائزة مالية سخية في مواجهة بطل العالم السابق أمير خان في الشرق الأوسط، لكن المفاوضات لم تسر على ما يرام وذلك وفقا لوكالة أنباء “أيه أيه بي” المحلية.

IT’S OFFICIAL! ???? Manny Pacquiao vs. Jeff Horn

???? July 2nd

???? Brisbane, Australia

???? WBO welterweight title pic.twitter.com/g3s6IaLxrA — Aus-Boxing.com (@ausboxing) April 9, 2017

وتردد أن معسكر باكياو يرغب في استغلال النزال أمام هورن كخطوة استعدادية لمواجهة الملاكم البريطاني خان، في مباراة قد يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

وخلال مؤتمر صحفي بمدينة بريسبن الأسترالية، اليوم الأحد، حث هورن، البالغ 29 عاما، وهو معلم في مدرسة، منافسه باكياو على الرفق به.

وأضاف: “باكياو وإدارته يبدو أنهم يشعرون ببعض الثقة والغرور”.

وأضاف: “الأمر بالنسبة لهم يبدو وأنهم عازمون على القدوم إلى بريسبن والفوز على جيف هورن والحصول على عدة ملايين ثم الذهاب لمواجهة خان”.

وأوضح: “أتمنى أن يلازمه هذا الشعور، أدرك تماما نتيجة الاستخفاف بالخصم، إنه بالتأكيد أسوأ شيء من الممكن فعله”.

وتقام المباراة في استاد صن كورب في بريسبن في الثاني من تموز/يوليو المقبل وسيتم بثها لـ150 دولة حول العالم.

وبعد أن أعلن عن اعتزاله في نيسان/أبريل من العام الماضي وتم انتخابه نائبا في البرلمان ببلاده، عاد باكياو إلى الحلبة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2016، محققا فوزا ساحقا على الأمريكي جيسي فارغاس في لاس فيغاس ليحصد لقب العالم للرابطة العالمية للملاكمة في الوزن المتوسط.