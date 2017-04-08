تعويض لاعب تنس مكسيكي عن إيقافه بسبب التلاعب

المصدر: ‭ ‬لندن – إرم نيوز

قالت وحدة نزاهة التنس، إن محكمة التحكيم الرياضية قبلت طعن لاعب التنس المكسيكي دانييل غارزا وألغت الإيقاف الذي كان مفروضا عليه لمدة ستة أشهر بدعوى التلاعب في نتائج المباريات.

كما ألغت المحكمة أيضا غرامة بقيمة خمسة آلاف دولار كانت مفروضة على اللاعب.

وكان غارزا، البالغ 31 عاما، المصنف رقم 2054 عالميا عوقب بالإيقاف والغرامة في 18 أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي بعد أن خلصت وحدة النزاهة بعد التحقيقات أنه حاول التلاعب في نتيجة إحدى المباريات في بطولة في كاليفورنيا في مارس آذار 2015.

وبعد قرار محكمة التحكيم أصبح بوسع غارزا العودة للملاعب على الفور.

ومنحت المحكمة اللاعب نحو ثلاثة آلاف دولار تعويضا عن مصاريف التقاضي وأتعاب الدفاع.