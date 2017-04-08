هاميلتون يحطّم رقمًا قياسيًا لشوماخر في سباق فورمولا الصيني

المصدر: شنغهاي – إرم نيوز

تصدّر البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، اليوم السبت، التجربة الرسمية لسباق جائزة الصين الكبرى المقرر، غدًا الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا1- .

وقطع هاميلتون مسافة اللفة، على مضمار “شنغهاي” الدولي البالغ طوله 451ر5 كيلومتر، في دقيقة واحدة و678ر31 ثانية محققًا أفضل زمن في التجربة الرسمية اليوم ومتفوقًا على الألماني سيباستيان فيتيل سائق فريق فيراري وفالتيري بوتاس السائق الآخر لفريق مرسيدس.

وحطّم هاميلتون بهذا الرقم القياسي لأفضل زمن للفة على هذا المضمار والبالغ دقيقة واحدة و238ر32 بعدما ظل هذا الرقم القياسي مسجلاً باسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر منذ 2004 .

وهذه هي المرة السادسة على التوالي والـ63 التي ينطلق فيها هاميلتون من المركز الأول خلال مسيرته الرياضية حتى الآن.

وينطلق فيتيل، الذي فاز بالسباق الأسترالي في الجولة الأولى من البطولة هذا الموسم، من المركز الثاني في سباق يوم غد بعدما احتل المركز الثاني في التجربة الرسمية اليوم بفارق 186ر0 ثانية خلف هاميلتون، ومتفوقًا على بوتاس، فيما حلّ الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري في المركز الرابع.

وكان ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول هو ضحية المرحلة الأولى من التجربة الرسمية اليوم، حيث تسببت “مشكلة في برمجة المحرك” في الحد من سرعة السيارة.