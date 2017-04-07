توقف سباق جائزة ماليزيا الكبرى لأسباب مالية

المصدر: كوالالمبور ـ إرم نيوز

أعلن نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا عن توقف سباق جائزة ماليزيا الكبرى للسيارات بداية من 2018 بسبب تراجع الإيرادات.

وكان وزير السياحة الماليزي قال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إن بلاده ستتوقف عن استضافة السباق بعد انتهاء العقد الحالي مع البطولة في نهاية 2018.

وقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عن الرزاق في بيان “وافق مجلس الوزراء على إنهاء التعاقد لاستضافة سباق فورمولا 1 للسيارات بداية من 2018 في ظل تراجع الإيرادات بالمقارنة مع ارتفاع تكاليف الاستضافة.”

وشركة النفط الماليزية بتروناس المملوكة للدولة هي الراعي الرسمي للسباق الذي يقام في حلبة سيبانغ الدولية في العاصمة كوالالمبور.

ومثل دول عدة عانت ماليزيا كثيرا في الآونة الأخيرة بسبب تراجع أسعار النفط.

وأقيم سباق ماليزيا في أكتوبر تشرين الأول الماضي وفاز به الاسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول وسيقام سباق الموسم الحالي في سبتمبر أيلول المقبل.