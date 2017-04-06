قبل مواجهة غوشوا.. كليتشكو يرفض الحديث عن مستقبله

المصدر: غوينغ ـ إرم نيوز

قبل 23 يوما من مباراته المرتقبة أمام البطل البريطاني أنتوني غوشوا في إطار سعيه لاسترداد لقب بطل العالم في الوزن الثقيل، أكد الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو أنه لم يضع تصورا لمستقبله على الحلبة بعد.

وقال كليتشكو41/ عاما/بطل العالم السابق “لا أفكر في ما بعد الـ 29 من أبريل، سأظل على الحلبة طالما أتمتع بصحة جيدة وأمتلك دوافع، إذا افتقدت أيًا من هذين العاملين سأعتزل”.

ويستعد البطل الأوكراني في الوقت الحالي لمباراته أمام غوشوا بمدينة غوينغ الواقعة بجوار جبال الألب النمساوية.

ويواجه كليتشكو في نهاية الشهر الجاري بلندن نظيره البريطاني أنتوني غوشوا، في إطار صراعهما على لقبي الاتحاد الدولي للملاكمة والرابطة العالمية للملاكمة.

وتقام المباراة داخل ملعب ويمبلي أمام 90 ألف متفرج.

ويحمل الملاكم البريطاني في جعبته 18 انتصارا جميعها بالضربة القاضية مقابل 64 فوزا لكليتشكو، من 68 مباراة لعبها عبر مسيرته.

وكان كليتشكو خسر لقب بطل العالم في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 لصالح البريطاني الآخر تايسون فوري، الذي تفوق عليه في مجموع النقاط.