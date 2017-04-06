ألمانيا تقدم تجهيزات خاصة للاعبي تنس الطاولة المسلمين في رمضان.. تعرف عليها

المصدر: برلين ـ إرم نيوز

كشف القطري خليل بن أحمد المهندي رئيس الاتحاد القطري لتنس الطاولة النائب الأول لرئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة عن موافقة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2017 والتي تستضيفها مدينة دوسلدورف الألمانية خلال الفترة من الـ 29 من أيار/مايو إلى الـ 5 من حزيران/يونيو المقبلين على القيام ببعض الترتيبات الخاصة لجميع الدول الإسلامية المشاركة في البطولة والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأكد المهندي أنه تقدم بطلب رسمي بصفته رئيسا للاتحاد العربي وممثلا للدول الإسلامية خلال اجتماع المكتب التنفيذي الأخير، الذي أقيم في دبي بحضور رئيس الاتحاد الدولي الألماني توماس فايكرت وأعضاء المكتب التنفيذي السبعة، وتمت الموافقة بالفعل على تخصيص كل متطلبات الأبطال الرياضيين المسلمين خلال منافسات البطولة سواء في صالة المنافسات، أو مقار الإقامة في فنادق البطولة المخصصة للوفود والرياضيين.

وتمت بالفعل مخاطبة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للقيام بالتحضيرات المناسبة.

وأضاف المهندي “خلال بطولة العالم، اللاعبون يقضون الكثير من الوقت في صالة اللعب إما لخوض المباريات أو لمتابعة أبطال العالم والمصنفين الأوائل والاستفادة منهم، ونظرا لأن توقيت المباريات سيكون متزامنا مع فترة الصيام فإنه سيصعب بالتالي على اللاعبين والمسؤولين متابعة هذه الألعاب، حيث يتوافر الإفطار والصلاة في مناطق أخرى مثل الفندق لذلك طلبنا بضرورة مراعاة هذه الممارسات الدينية وغيرها من المتطلبات للرياضيين المسلمين.

ووعدت اللجنة المنظمة بأنه سيتم اتخاذ الترتيبات التالية للاعبين والمسؤولين إذ سيتاح مكانان للمسجد (واحد في صالة اللعب، وآخر في الفندق) للنساء والرجال، كما ستتوافر وجبة الإفطار في الفندق”.

وحرص المهندي على توجيه الشكر للجنة المنظمة لبطولة العالم 2017 ولرئيس الاتحاد الألماني لكرة الطاولة مايكل غيغر لتفهمهم احتياجات الدول الاسلامية خلال شهر رمضان المبارك واتخاذ هذه الترتيبات الخاصة.