تجريد 3 رياضيين من ميدالياتهم بأولمبياد 2008 و2012 بسبب المنشطات

المصدر: أورهوس ـ إرم نيوز

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء تجريد الأوزبكي أرتور تايمازوف من ميدالية ذهبية في المصارعة الحرة فاز بها في أولمبياد بكين 2008 بعدما كشف اعادة فحص عينته تعاطيه المنشطات.

كما تم تجريد المصارع الأوكراني فاسيل فيدوريشين من فضية فاز بها في نفس الدورة وكذلك الرباعة الروسية سفيتلانا تساروكايفا التي فازت بفضية رفع الأثقال في وزن 63 كيلوجراما في أولمبياد لندن 2012.

وجاءت عيناتهم في إعادة الفحص ايجابية لمادة تورينابول.

وسقط أكثر من 100 رياضي في إعادة فحص عيناتهم المحفوظة منذ أولمبياد لندن 2012 وبكين 2008 والتي تقوم بها اللجنة الأولمبية الدولية.