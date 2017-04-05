السعودي فارس المشنا يتوج بطلا لرالي حائل 2017

المصدر: إرم نيوز

فاز السعودي فارس المشنا بلقب بطل رالي حائل، بعد تصدره للمراحل الثلاث للسباق، وجاء مطير الشمري ثانيا، بينما فاز بالمركز الثالث أحمد شهيل.

وقال المشنا في تصريحات تلفزيونية، عقب التتويج: “من أول يوم وانا متصدر والحمدلله توج تعبنا بالفوز، ولم أدخل من أجل المشاركة فقط ولكن للتحدي، وكل المسارات كانت صعبة”.

وتنافس ثلاثة من أبناء حائل، اليوم، على الفوز ببطولة رالي حائل 2017، بعد خروج الضيوف المتسابقين.

وانحصر السباق بين فارس المشنا وملاحه سعود التميمي، ومطير الشمري وملاحه هاني الشمري، وأحمد الشهيل وملاحه راشد الشمري.

وكما توقع المراقبون فاز “المشنا” بالمركز الأول في رالي حائل 2017 بعد النتائج المتميزة التي حققها على مدى المراحل الثلاث الأولى.

يذكر أن ضيوف حائل من المتسابقين لم يكملوا مسارات السباق، حيث تعرضت سيارة بطل الراليات يزيد الراجحي “الهامر” لعطل فني أصاب المحرك أعلن بسببه انسحابه من الرالي، كما انسحب المتسابق الإماراتي راشد الكتبي بعد عطل في علبة التروس لسيارته “بي إم دبليو – أكس 6” والمزودة بمحرك دودج فايبر “في 8″، وودّع فريق الحرس الملكي رالي حائل 2017، بحادث مروري مروع، بعد انقلاب سيارتهم النيسان بقيادة السائق صالح العبد العالي وملاحه محمد النعيم، واحترقت سيارة فريق حرس الحُدود من نوع نيسان التي يُشارك على متنها السائق خالد العتيبي وملّاحه نايف الخلف.