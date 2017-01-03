أمير قطر يتابع بطولة التنس من المدرجات

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

تجتذب منافسات بطولة قطر المفتوحة للتنس للرجال المقامة حاليا في الدوحة الأنظار من كل حدب صوب لكن، اليوم الثلاثاء، كان هناك ضيف كبير حضر جانبًا من المباريات خاصة الظهور الأول للبريطاني أندي موراي.

وذكرت قناة “الدوري والكأس” القطرية، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد شهد جانبا من منافسات الدور الأول للبطولة التي تألق خلالها موراي المصنف الأول الذي صعد للدور الثاني.

ويحرص أمير قطر على مشاهدة المباريات الرياضية المختلفة خاصة كرة القدم، حيث سبق له حضور مباراة العام الماضي لباريس سان جيرمان المملوك للبلاد في دوري أبطال أوروبا من ملعب “حديقة الأمراء” في باريس.

وصعد كذلك التشيكي توماس برديتش المصنف الثالث للدور ذاته إلى جوار الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف الخامس والكرواتي إيفو كارلوفيتش المصنف السادس.

على الجانب الأخر، ودع التونسي مالك الجزيري المنافسات بخسارته أمام الألماني فيليب كولشرايبر وكذلك القطري مبارك شنان زايد.