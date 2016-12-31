باخ: أولمبياد ريو 2016 أظهرت قدرة الرياضة على توحيد البشر

المصدر: برلين – إرم نيوز

يرى توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن أولمبياد ريو دي جانيرو أظهرت أن بمقدور الرياضة توحيد الناس في “عالم أصبح أكثر هشاشة”.

وقال باخ، في رسالة بمناسبة العام الجديد نشرها عبر الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية: “القوة الاستثنائية للرياضة التي تتمثل في توحيد كل البشرية، واحدة من أهم الأمور التي تمنحها لنا الألعاب الأولمبية في أوقاتنا العصيبة”.

وأضاف: “في عالم يتزايد فيه الارتياب والشكوك، فإن الرياضة مصدر للمرح والإلهام للكثير من الناس، وتمنحنا الأمل في أن الطبيعة البشرية أكثر قوة من الأطراف التي تحاول تقسيمنا”.

ووصف باخ أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بأنها “مدهشة” ولحظة نادرة للتوحد والصلابة لكل البشرية، كما وصف فريق اللاجئين في ريو بأنه “إشارة قوية على الأمل”، مشيرا إلى أن نصف سكان العالم تابعوا الأولمبياد.

ولم يتطرق باخ إلى المشاكل التي رافقت أولمبياد ريو دي جانيرو، فيما يتعلق بإطلاق فعالياتها وسط حالة من الكساد الاقتصادي وقبل وقت قصير من اتهام رئيس البلاد ديلما روسيف بالتقصير، كما لم يتحدث عن فضائح المنشطات الروسية، في الوقت الذي تعرضت فيه اللجنة الأولمبية الدولية لانتقادات لاذعة بسبب تقاعسها عن فرض عقوبات شاملة على البعثة الروسية في الأولمبياد.

وتحدث باخ عن نتائج كارثية وتعهد بإجراء تحقيقات شاملة وبعدها ستتخذ اللجنة الأولمبية الدولية إجراءات مناسبة وتفرض عقوبات.