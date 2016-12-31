نونيز تسحق روزي بالضربة القاضية بعد 48 ثانية (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

لم تتوقع روندا روزي، بطلة UFC، أن تكون عودتها لهذه المنافسات بهذا الشكل، إذ خسرت أمام منافستها أماندا نونيز بعد 48 ثانية فقط بالضربة القاضية.

وغابت المصارعة الأمريكية عن المنافسات لأكثر من عام بعد خسارتها بالضربة القاضية أيضا أمام هولي هولم، لكنها عادت الليلة الماضية لمواجهة نونيز، التي حسمت اللقب في غياب روزي بعد فوزها (نونيز) على ميشا تيت في 200 UFC.

وحاولت نونيز 27 مرة قبل أن توجه الضربة القاضية إلى بطلة العالم السابقة في 207 UFC خلال معركة قصيرة في لاس فيغاس بالولايات المتحدة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، لتحسمها بعد أقل من دقيقة واحدة لصالحها.

وقالت نونيز عقب الفوز السهل: “كنت أعرف أني سأفوز على روندا روزي.. الآن أثبت للجميع أني الأفضل في العالم حاليا.. أنا البطلة.. من هي روندا روزي عليكم جميعا نسيانها.. ستتحول إلى تمثيل الأفلام واعتزال اللعبة.. أماندا نونيز هي الأسد”.

وغادرت روزي الحلبة دون أن تناقش أسباب هزيمتها الساحقة بعد وقت قصير للغاية ورغم استعداداها للنزال منذ وقت طويل.