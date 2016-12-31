فيكتوريا بيكهام وموراي ومو فرح ضمن قائمة الشرف للعام الجديد في بريطانيا

المصدر: لندن - إرم نيوز

ضمت قائمة الشرف للعام الجديد التي تضعها الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، أسماء بريطانية شهيرة مثل: فيكتوريا بيكهام، المغنية السابقة في فريق سبايس غيرلز، ونجم التنس آندي موراي والعداء الأولمبي مو فرح.

وحصل فرح وموراي والممثل مارك رايلانس والممثل الكوميدي كين دود وراي ديفيس، عضو فريق كينكس على لقب فارس.

كما حصلت بيكهام، التي اتجهت إلى مجال تصميم الأزياء، على وسام رتبة الإمبراطورية البريطانية، كما ضمت القائمة أسماءً أخرى شهيرة في عالم الموضة مثل: آنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة (أميريكان فوغ)، ومصممة الإكسسوارات أنيا هيندمارتش.

وتعلن الأسماء المدرجة على القائمة مرتين في العام إحداهما في عيد ميلاد الملكة في يونيو حزيران والأخرى مع نهاية كل عام.

والإدراج على القائمة تكريم لمن قدموا إسهامات كبيرة في الحياة البريطانية ونالوا عرفانًا رسميًا بالإنجازات أو الخدمات الاستثنائية.

واشتملت القائمة -أيضا- على أبطال بريطانيين في مجال الرياضة لمعت أسماؤهم في دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة بريو دي جانيرو في 2016، إذ منح لقب سيدة للاعبة جيسيكا إينيس هيل، التي تقاعدت بعد الأولمبياد، ولاعبة التجديف كاثرين غراينغر، التي كانت أول بطلة أولمبية تحصد خمس ميداليات في خمس مباريات.

وضمت القائمة -أيضا- اسم جوش ليتلغون، الذي أسس متجر (سوشيال بايت) لتقديم الدعم والشطائر للمشردين، وكان من بين زبائنه الممثل جورج كلوني والممثل ليوناردو دي كابريو.