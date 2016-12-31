عام 2017 بدأ بالفعل عند بولت (صورة)

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

احتفل العداء الشهير يوسين بولت بقرب بدء عام 2017 بطريقة ساخرة، عن طريق نشر صورته على حسابه على فيسبوك، معلنا عن بدء العام الجديد بالفعل.

وبث العداء الجمايكي، البالغ عمره 30 عاما، صورته الشهيرة في نهائي سباق 100 متر في دورة ري ودي جانيرو الأولمبية في البرازيل وهو يبتسم وينظر خلفه لمنافسيه على الذهبية على حسابه في فيسبوك، وعلق عليها قائلا: “نبأ عاجل: سمعت أن يوسن بولت وصل بالفعل عام 2017”.

وبولت أسرع رجل أنجبته البشرية وحقق ثلاث ذهبيات في منافسات العدو للدورة الثالثة على التوالي ليرفع رصيده من الذهب لتسع ذهبيات منذ دورة بكين 2008 وحتى ريو 2016.

وعادل بولت إنجاز الفنلندي بافو نورمي والأمريكي كارل لويس برصيد تسع ميداليات ذهبية أولمبية في ألعاب القوى.

ويعتزم العداء الشهير المنافسة في سباق 100 متر في بطولة العالم العام المقبل في لندن ويسعى لإضافة اللقب إلى حصيلته البالغة 11 لقبا عالميا.