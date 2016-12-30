سيرينا ويليامز تعلن خطبتها من رجل أعمال أمريكي.. تعرّف عليه (صورة)

المصدر: واشنطن ـ إرم نيوز

أعلنت لاعبة التنس الأمريكية الشهيرة سيرينا وليامز المصنفة الأولى على العالم سابقا خطبتها من رجل الأعمال الأمريكي أليكسيس أوهانيان المشارك بتأسيس موقع “ريديت” للتواصل الاجتماعي الإخباري على الانترنت.

وكشفت سيرينا 35/ عاما/ عن هذه الأنباء على موقع “ريديت دوت كوم” وذلك من خلال تدوينة قالت فيها إن أوهانيان 33/ عاما/ طلب منها الزواج في روما “أول مكان التقى فيه نجمانا”.

وأوضحت سيرينا في التدوينة ، التي كانت أشبه بقصيدة شعر ، : “على نفس الطاولة التي التقينا عليها بالصدفة. جثا أوهانيان ، ولكن باختياره ، على ركبته وقال أربع كلمات ، وأجبته بالموافقة”.

وكانت سيرينا وأوهانيان تعارفا في 2015 لكن علاقتهما ظلت بعيدة عن الأضواء ، طبقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وأحرزت سيرينا 22 لقبا في بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى على مستوى منافسات الفردي فيما أحرزت مع شقيقتها الكبرى فينوس 14 لقبا لمنافسات زوجي السيدات في هذه البطولات بخلاف فوزها بالعديد من الألقاب على مدار مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 20 عامًا.