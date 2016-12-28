تورط مصارع إيراني في فضيحة منشّطات أولمبية (صور)

المصدر: إرم نيوز

أعلن نائب رئيس الاتحاد الإيراني للمصارعة حميد بن تميم، الأربعاء، أن الاتحاد الدولي للمصارعة أثبت تعاطي المتصارع الإيراني بشير أصغري باباجانزاده للمنشطات خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الحادية والثلاثين التي اقيمت في ريو دي جانيرو، البرازيل، من 5 إلى 21 أغسطس 2016.

وقال بن تميم في بيان صحفي إن الاتحاد الدولي للمصارعة قرر منع المتصارع في وزن (120 كيلو غراما) بشير أصغري باباجانزاده، لمدة أربع سنوات بسبب تعاطيه المنشّطات.

وإيران ثاني دولة يتعاطى رياضيوها المنشّطات بحسب ما ذكره تقرير للاتحاد الدولي للمصارعة، وسحب الاتحاد الميدالية الذهبية من المتصارع الإيراني أمير علي أكبري بعد حيازته بطولة العالم للوزن الثقيل في العام 2013 بسبب المنشّطات، كما منعه إلى الأبد من المنافسة الدولية بعد ثبوت استخدامه للمنشطات في العام 2011 وقرر عقوبته لعامين.