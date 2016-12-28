5 أساطير مصارعة يعودون للحلبة في 2017.. تعرف عليهم

المصدر: لندن – إرم نيوز

من المتوقع أن يشهد عام 2017 عودة 5 نجوم مصارعة كبار للحلبة، وقد يشاركون في منافسات “رويال رومبل”، التي تبدأ في الـ 29 من كانون الثاني المقبل.

وقال نجم المصارعة تريبل إتش، مدير عام شركة عروض المصارعة العالمية الأمريكية لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية: “أنا أضمن لكم بأنه سيكون هناك مفاجآت عديدة وكبيرة في تلك المنافسات”.

وبحسب الصحيفة، فإن تريبل إتش، واسمه الحقيقي هو بول مايكل، أحد أساطير المصارعة سيكون ضمن العائدين للحلبة عام 2017.

أما المصارعون الآخرون المتوقع عودتهم فمنهم: ستيف أوستن، الملقب بـ”ستون كولد”، الذي تقاعد عام 2003، إذ قال تريبل إتش لدى سؤاله عن عودة هذا الأسطورة: “لا أستطيع أن أؤكد لكم الآن مسألة عودته، لأن ذلك سيفسد المفاجأة”.

وقالت الصحيفة إن النجوم الثلاثة الآخرين هم: شون مايكلز، الذي تقاعد منذ بضع سنوات، وكورت أنغل، الذي حاز على بطولة العالم في المصارعة 4 مرات و”ذا روك”، الذي يعد من أكثر نجوم المصارعة شهرة في العالم.