روندا روزي تستعد بقوة لمواجهة هولي هولم (فيديو)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تستعد المصارعة الأمريكية الحسناء روندا روزي للعودة للمنافسة مجددا منذ هزيمتها أمام هولي هولم في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي بالضربة القاضية.

واقترب موعد المواجهة المرتقبة للنجمة الحسناء والمقرر لها، يوم الجمعة المقبل، ونشرت فيديو لاستعداداتها الأخيرة قبل النزال المرتقب.

وستنافس البطلة الحسناء في وزن الديك، وألقت UFC 207 الضوء على حياة النجمتين، وقالت روزي حول الفترة الماضية من حياتها: “سمعت الكثير من الكلمات السيئة حولي لدرجة لا يمكن لأحد تصورها”.

وأكدت البطلة الحسناء أنها استغرقت وقتا طويلا للإيمان بكونها لا يمكن أن تنهي مسيرتها دون هزيمة، مشددة: “ما زلت دائما في إطار الشخصية التي تريد أن تفوز دائما”.