رئيس مجلس أبوظبي الرياضي يوجه بتكريم أبطال العرب في أولمبياد ريو 2016

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

وجه الشيخ نهيان بن زايد أل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بدعوة الرياضيين العرب الذين أحرزوا ميداليات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 لتكريمهم على هامش النسخة الثالثة من طواف أبوظبي للدراجات الهوائية المقرر بين الـ 23 والـ26 من شباط/فبراير 2017.

وبناء على هذه التوجيهات، ترسل الأمانة العامة لمجلس أبوظبي الرياضي، دعوات لكل الرياضيين العرب المتوجين بميداليات في الأولمبياد للحضور إلى أبوظبي من أجل تكريمهم.

وكانت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية ألقت الضوء على ملف أبطال العرب في الأولمبياد من خلال استعراض الصعوبات التي واجهوها من أجل الوصول إلى منصات التتويج وتشريف الرياضة العربية في أقوى المنافسات العالمية.

وكان أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 الذي أقيم في آب/أغسطس الماضي شهد 14 ميدالية للرياضيين العرب منها ذهبيتان وأربع فضيات وثماني برونزيات.