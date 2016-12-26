مكيلروي يطمح للفوز بلقب بطولة دبي للغولف مرة ثالثة

المصدر: دبي - إرم نيوز

يطمح البريطاني روري مكيلروي، المصنف الثاني عالميا، إلى الفوز بلقب بطولة دبي للغولف البالغ مجموع جوائزها 2.65 مليون دولار للمرة الثالثة، عند انطلاقها في الثاني من فبراير/ شباط المقبل.

وكان مكيلروي، الذي سبق له الفوز بأربعة ألقاب كبرى فاز ببطولة دبي في عامي 2009 و2015، واحتل مكانا في قائمة العشرة الأوائل في مشاركاته السبع الأخيرة في البطولة في نادي الإمارات للغولف.

وقال مكيلروي في بيان صحفي، اليوم الاثنين: “أحمل ذكريات عظيمة في هذه البطولة.. والتي شهدت أول فوز لي على مستوى الاحتراف في 2009”.

وأضاف اللاعب القادم من آيرلندا الشمالية: “ودائما سأتذكر هذه اللحظات المهمة في بداية مسيرتي المهنية.. هذا الفوز الأول كان بمثابة نقطة انطلاق بالنسبة لي وساعدني في تعزيز ثقتي بنفسي ومن ثم تحقيق الانتصارات التي حدثت بعد ذلك”.

ويستعد أيضا حامل اللقب البريطاني داني ويليت بطل أمريكا المفتوحة للمشاركة في البطولة التي تقام ما بين الثاني والخامس من فبراير إلى جانب السويدي هنريك ستينسون، بطل بريطانيا المفتوحة والمصنف الرابع عالميا.

وبطولة دبي هي ثالث وأخر بطولة ضمن الجولة الأوروبية تقام في الشرق الأوسط بعد بطولة أبوظبي ما بين الـ 19 والـ22 من يناير/ كانون الثاني وبطولة قطر للأساتذة ما بين الـ 26 والـ29 من يناير.