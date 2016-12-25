مكغريغور يهدد مايويذر بـ”تحطيم وجهه”

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

ما زالت المعركة الكلامية مشتعلة بين المصارع الأيرلندي كونور مكغريغور، بطل وزن الخفيف في منافسات UFC، والملاكم الأمريكي المعتزل فلويد مايويذر، حال لقاء الرجلين في نزال محتمل العام المقبل.

وجاءت مناسبة التصريحات الجديدة لمكغريغور عندما بث صورة لنفسه بقفازات الملاكمة جنبا إلى جنب مع مايويذر عبر حسابه على تويتر.

وحصل المصارع الأيرلندي على تصريح ممارسة الملاكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بداية الشهر المقبل، ومن المرجح أن ينال هذا التصريح في بعض الولايات الأخرى قريبا، ما يشير إلى إمكانية مواجهة الملاكم الأمريكي المعتزل الذي لم يخسر قط خلال مسيرته.

وعلق مكغريغور على الصورة، قائلا: “سأكسر وجهه تماما”، وذلك ردا على فيديو مصور لمايويذر شتم فيه بطل UFC ووصفه بالفاسق.

وسخر مايويذر، الذي يتمتع بسجل رائع قبل اعتزاله، حيث خاض 49 مباراة دون أن يخسر واحدة منها، في وقت سابق من شائعات إمكانية نزال محتمل مع مكغريغور بعدما حصل الأخير على تصريح ممارسة الملاكمة في كاليفورنيا.

وقال مايويذر: “سوف … (مكغريغور) وأصفعه على وجهه عندما أراه”.