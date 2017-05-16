قبل نهائي كارديف.. أسبوع حاسم يحدد مصير داني كارفخال

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أكد داني كارفخال المدافع الدولي لفريق ريال مدريد أنه ينتظر أسبوعا حاسما لمعرفة إمكانية لحاقه بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس يوم الـ3 من حزيران / يونيو القادم بكارديف الويلزية.

وقال كارفخال في تصريحات نشرتها “أس” :”أحس أني في وضع جيد لكن الأسبوع القادم سيكون حاسما لاتخاذ قرار بشأن مشاركتي في نهائي كارديف أحاول العمل على تقليص فترة الشفاء من الإصابة.”

وتحدث كارفخال عن زميله غاريث بيل الذي يعاني من الوضع نفسه قائلا:”إنه لاعب من طراز عالمي ونحاول معا أن نكون جاهزين للعب النهائي .”

وعن حظوظ فريفه في الفوز بلقبين عبر الدولي الإسباني عن أمله في التتويج وقال “علينا أولا أن نفوز في سيلتا لكونها 3 نقط مهمة نحتاج لـ4 نقط من 6 للتتويج ولدينا أيضا نهائي دوري الأبطال سنقاتل في كل اللقاءات القادمة للفوز بلقبين.”

كما أشاد كارفخال بالحارس كيلور نافاس وأكد أن الكولومبي جيمس رودريغيز كان هادئا في تدريبات الفريق قبل مواجهة سيلتا وقال “شيء طبيعي أن تصفق الجماهير للاعبها أو ضده، رأيته اليوم في التدريبات كان هادئا وعاديا ومرحا، لا زال لديه عقد ويعمل ليساعد الفريق على الفوز بالألقاب.”