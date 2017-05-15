غاريث بيل يأكل أكثر ليكون جاهزًا لنهائي كارديف‎

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن النجم الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد يسابق الزمن ليكون جاهزًا لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس، والذي يجرى في مدينة كارديف الويلزية أمام أنصاره.

ويحاول أطباء ريال مدريد والمعدّون البدنيون تجهيز اللاعب في أسرع وقت ممكن قبل حوالي 18 يومًا من النهائي، حيث أنه لم يلتحق بالتدريبات الجماعية للفريق الملكي ويتدرب لوحده في الصالة الرياضية.

ومن أجل أن يكون جاهزًا لنهائي كارديف يتناول النجم الويلزي 6 وجبات يوميًا وهو إجراء صعب على الرياضيين لكن غاريث بيل يفعل كل شيء من أجل النهائي الحلم.

ولم يؤثر غيابه عن الفريق الملكي بسبب الإصابة في ظل تألق عدة لاعبين عوّضوه في الخط الأمامي كالنجم الإسباني إيسكو والشاب ماركو أسينسيو.