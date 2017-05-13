بداية مخيبة للنادي الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.. وتعثر حامل اللقب

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أهدر الأهلي المصري كل الفرص المتاحة للتسجيل ليتعثر على أرضه ويتعادل بدون أهداف مع زاناكو من زامبيا في افتتاح دور المجموعات (دور الـ 16) بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وأجبر دفاع زاناكو الأهلي على التعادل في استاد برج العرب في حضور نحو 10 آلاف مشجع ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

وبذلك تصدر الوداد البيضاوي المغربي المجموعة الرابعة بعد فوزه 2/0 على كوتون سبور الكاميروني أمس الجمعة في الجولة الافتتاحية.

وأضاع الأهلي، الفائز باللقب 8 مرات وهو رقم قياسي، العديد من الفرص وأخطرها في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما انفرد سليماني كوليبالي بالحارس لكن الأخير حرمه من التسجيل.

وبعدها سدد وليد سليمان كرة رائعة مرت بجوار القائم قبل صفارة النهاية.

وسقط فريق صن داونز الجنوب أفريقي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه سانت جورج الأثيوبي اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أُتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على أول نقطة في هذا الدور.

ويتصدر هذه المجموعة فريق الترجي التونسي برصيد 3 نقاط حصدها عقب فوزه على أهلي طرابلس الليبي 3/0 أمس الجمعة.

من جهة أخرى، طلب عمرو جمال من مقربين منه داخل الأهلي التحدث للمدير الفني للفريق حسام البدري من أجل الدفع به خلال مباريات الفريق المقبلة.

وعلمت شبكة “إرم نيوز” أن هذا الطلب جاء بعدما اقترب الفريق من حسم بطولة الدوري لصالحه بشكل كبير.

ويريد اللاعب المشاركة من أجل تسويق نفسه بشكل جيد حتى يتمكن من الذهاب لنادٍ مميز حال خروجه من القلعة الحمراء الموسم الجديد.

كما عملت شبكة “إرم نيوز” أسباب طلب مهاجم الأهلي للمشاركة، وهي أن عضو في الجهاز الفني للمنتخب طالبه بالمشاركة خلال المباريات الأخيرة للتواجد في معسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة تونس المرتقبة.

وفي سياق متصل رفض مسؤولو الأهلي محاولات حسين السيد الظهير الأيسر للفريق من أجل الرحيل عن صفوف الفريق.

ويضغط اللاعب خلال الفترة الأخيرة بورقة الانتقال إلى الزمالك، من أجل العودة للتشكيل الأساسي للأهلي، بعدما خرج من حسابات البدري.

وكان البدري قد فضّل صبري رحيل عليه خلال الفترة الأخيرة، وقام بإشراكه في المباريات، خلفًا لعلي معلول الظهير الأيسر التونسي.

وعلمت شبكة “إرم نيوز” أن اللاعب تلقى اتصالات بالفعل من جانب مسؤولي الزمالك ولكن ليس هناك عرض رسمي للرحيل.

كما تلقى اللاعب العديد من العروض أبرزها فريق مصر المقاصة، ويدرس اللاعب العودة من جديد لصفوف الفريق الفيومي حال الاستغناء عنه.

إلى ذلك دخل مسؤولو الزمالك في صراع شديد مع الأهلي للحصول على خدمات اللاعب رزاق سيسيه لاعب وسط أسوان.

وكان الأهلي قد حصل على توقيع اللاعب بشكل مبدئي.

وعلمت شبكة “إرم نيوز” أن إدارة الزمالك تواصلت مع وكيل اللاعب وأغرته برفع قيمة الصفقة إلى 300 ألف دولار من أجل تحويل وجهته إلى الزمالك.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات كبيرة في الصفقة، حيث استطاع اللاعب إثبات قدراته مع فريق أسوان وسوق نفسه بشكل مميز.