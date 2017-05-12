غوارديولا متفائل بمستقبل لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

المصدر: لندن - إرم نيوز

أقرّ بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن فريقه لم يكن مستعدًا للتنافس مع فرق القمة في أوروبا هذا العام لكنه يثق في أنه سيتأهل لدوري الأبطال لكرة القدم وسيظهر بأداء أفضل في الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع قبل استضافة ليستر سيتي غدًا السبت متأخرًا بنقطة وبمركز واحد عن ليفربول ويملك فريق غوارديولا مباراة مؤجلة.

وقال غوارديولا إنه استمتع بموسمه الأول في الكرة الإنجليزية رغم أنه فشل في إضافة لقب جديد إلى سجله الذي يضم 21 لقبًا في 7 سنوات مع برشلونة وبايرن ميونخ.

وأبلغ الصحفيين “كان موسمًا صعبًا وممتعًا في آن واحد”.

وأضاف “كنت أتوقع منافسة حتى النهاية خاصة في الدوري الممتاز لأننا لم نكن في كامل جاهزيتنا للمنافسة مع أفضل الفرق في أوروبا”.

وتابع المدرب الإسباني “أنا متفائل بالتأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل وبأننا سنلعب بشكل أفضل”.

وخرج مانشستر سيتي من دور الـ 16 بدوري الأبطال هذا الموسم على يد موناكو.

وأكد غوارديولا أنه اتخذ قرارًا بشأن 7 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري ومنهم لاعب الوسط يايا توري إضافة إلى المدافعين جايل كليشي وبابلو زاباليتا وبكاري سانيا.

وأوضح “لا يعتمد الأمر على مشاركتهم في آخر 3 مباريات بالموسم. اتخذنا قرارًا بالفعل وسنتواصل معهم بعد نهاية الموسم.. الآن وقت التركيز واللعب والقتال”.

ولم يخسر مانشستر سيتي في آخر 10 مباريات بملعبه بينما فاز ليستر سيتي تاسع الترتيب مرتين فقط خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم.