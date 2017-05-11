بنزيما يعلّق على مهارته المذهلة أمام أتلتيكو مدريد

المصدر: إرم نيوز

علّق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على مهارته المذهلة خلال المباراة التي جمعت فريقه ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب فيسنتي كالديرون أمس الأربعاء.

ومرَّ بنزيما من 3 مدافعين بطريقة رائعة وفي مساحة قصيرة، قبل أن يُمرر كرة عرضية لتوني كروس ليأتي هدف فريقه الوحيد في المباراة التي فاز فيها أتلتيكو مدريد 2/1.

وقال بنزيما لقناة “كانال بلس” الفرنسية، عن اللقطة: “إنها كرة عميقة.. لقد كنت وحيدًا وفجأة، وجدت نفسي أمام 3 مدافعين، حاولت الخروج منهم ونجحت بذلك”.

وأضاف: “لم أتخذ قرارًا سريعًا، فكرت جيدًا. وجدت كروس، ومررت الكرة إليه، وسجلنا هدفًا، أعاد الفريق مرة أخرى للمباراة”.

وصعد الفريق الملكي للمباراة النهائية مستفيدًا من فوزه ذهابًا 3/0 ليصعيد بنتيجة إجمالية 4/2.

وعن المباراة النهائية أمام يوفنتوس، قال: “نعرف من هو يوفنتوس.. إنه فريق كبير. إنهم في المباراة النهائية لأنهم يلعبون جيدًا، ويفعلون أشياء جيدة. سنحصل على الراحة الآن، ونخرج من أجل الفوز بهذا النهائي”.

ويواجه ريال مدريد فريق يوفنتوس في 3 يونيو المقبل في كارديف.

ويسعى ريال مدريد للقبه الثاني على التوالي والثاني عشر في تاريخه فيما يسعى اليوفي للقب الثالث في تاريخه.