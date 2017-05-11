بوفون يدخّن السجائر احتفالًا بالصعود لنهائي أبطال أوروبا (صور)

المصدر: إرم نيوز

رصدت كاميرات المصورين الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، وهو يدخن السجائر داخل سيارته.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس صورًا للحارس العملاق، وهو يدخن السجائر بعد تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز 2/1 على موناكو في مباراة الإياب.

وعلقت الصحيفة بالقول: “حارس يوفنتوس، بوفون يستمتع بالتدخين بعد تأهل يوفنتوس بقيادة ماسيمليانو آليغري إلى نهائي دوري الأبطال على حساب موناكو”.

ونجح يوفنتوس في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على موناكو 2/1، علمًا أنه فاز ذهابًا أيضًا بنتيجة 2/0.

وسيلعب بوفون (39 عامًا) المباراة النهائية للمرة الثالثة في البطولة، بعد نسختي 2003 و2015، حيث خسر في الأولى أمام ريال مدريد ثم أمام برشلونة.

وسيواجه يوفنتوس ريال مدريد مجددًا في الثالث من الشهر القادم، في كارديف.