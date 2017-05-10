كيف يدور صدام ريال مدريد وأتلتيكو بعد صفعة “سانتياغو برنابيو”؟

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع سهرة كروية ممتعة، مساء اليوم الأربعاء، بلقاء ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بين أتلتيكو وضيفه الريال على ملعب “فيسنتي كالديرون” بجولة الإياب بدور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.

نظرياً.. تبدو المواجهة سهلة بالنسبة لريال مدريد بعدما حسم الفريق الملكي الفوز في لقاء الذهاب بثلاثية دون رد، ولكن يبقى الرهان على مدار 90 دقيقة على أرض الواقع بين أقدام اللاعبين، في ظل بحث أتلتيكو عن “ريمونتادا” تاريخية بتسجيل 4 أهداف في شباك جارهم اللدود.

ويرصد “إرم نيوز” تفاصيل ديربي مدريد وبعض ملامح اللقاء بعد الصفعة القوية التي تلقاها أتلتيكو على ملعب “سانتياغو برنابيو” في جولة الذهاب.

طموح سيميوني

ما زال الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، يحلم ويطمح في تحقيق المفاجأة.

وأطلق سيميوني المعروف بروحه العالية وحماسته الشديدة تصريحات أشعل بها حماسة لاعبيه وجماهيره، مؤكداً أن أتلتيكو مدريد لا يعرف المستحيل.

وقال سيميوني: “إذا كان عليّ أن أقوم بتحفيز اللاعبين من أجل هذه المباراة فسأرحل (عن النادي)، المباراة تتحدث عن نفسها وستكون قوية منذ الدقيقة الأولى، أعتقد أن جميع المباريات تختلف عن بعضها البعض، لقد فازوا علينا 3 / صفر وتغلبوا علينا في نهائيين لدوري الأبطال، نحن أمام تحد رائع”.

وأضاف: “نثق بأنفسنا وندرك القوة التي نتمتع بها، لن نتزحزح عن موقفنا هذا”.

وأعرب سيميوني عن ثقته بأن لاعبيه سيقدمون مباراة كبيرة، مطالبا إياهم بالدفاع بشكل جيد من أجل الحفاظ على حلم العودة.

وأوضح سيميوني أن معظم لاعبي فريقه يتمتعون بحالة جيدة، واختتم قائلا: “نحن نرى تطور حالة خوانفران وجاميرو وخيمينيز، كاراسكو تعافي من إصابته في الظهر، الفريق في حالة جيدة وهذا يعد أمرا إيجابيا قبل المباراة”.

ويرى علي ماهر، نجم منتخب مصر الأسبق، في تصريحاته لـ”إرم نيوز” أن سيميوني مدرب جريء وطموح ولن يستسلم بسهولة رغم الهزيمة بثلاثية أمام الريال.

وأضاف: “قضيت فترة معايشة مع سيميوني، أهم ما يميزه أنه مدرب صاحب شخصية سواء على المستوى الفني أو التكتيكي هو يعلم كيف يستخرج طاقات لاعبيه بشكل رائع”.

واقعية زيدان

يعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على مدرسة الواقعية والاعتماد على قدرات نجومه باستمرار دون مبالغة في الهجوم أو الدفاع.

ويقدم ريال مدريد كرة جماعية ممتعة في عهد زيدان تعتمد في الأساس على تحركات ظهيري الجنب لصناعة الفرص لنجم الشباك كريستيانو رونالدو، بجانب حائط وسط الملعب الثلاثي بوجود مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو.

ولن يغامر زيدان بإشراك البدلاء منذ بداية اللقاء بل سيبحث أولاً عن تأمين صعود الفريق بالخروج بشباك نظيفة على الأقل في الشوط الأول قبل التفكير في الدفع بالبدلاء.

وأشار أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، في تصريحات لـ”إرم نيوز” إلى أن زيدان يتعامل بفكر يدل على خبرة في الملاعب كأنه يدرب منذ سنوات.

وأضاف: “زيدان في عامه الثاني مع ريال مدريد يتعامل مع النجوم بكل سهولة دون مبالغة أو أزمات مثلما كان يحدث في السابق، أجاد صناعة الفريق جماعياً ولعب بأداء مبهر يصعب مهمة أي فريق يواجهه”.

أسلحة أتلتيكو

يعتمد أتلتيكو مدريد الإسباني على تشكيلة من اللاعبين أصحاب السرعات والقدرات الفردية المميزة.

ويبقى الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم الشباك، في تشكيلة أتلتيكو وهداف الفريق في آخر موسمين والباحث عن هز شباك ريال مدرد وقيادة فريقه نحو التأهل.

ويعاون غريزمان في مهمته الهجومية كاراسكو، النجم البلجيكي السريع وصاحب الانطلاقات المميزة، بجانب الفرنسي جاميرو في وجود العقل المفكر كوكي والظهير المنطلق فيليبي لويس.

رونالدو ومواصلة البريق

تتجه الأنظار في لقاء الديربي إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد.

بغض النظر عن نجوميته ولمعانه كأحد أفضل النجوم التاريخيين على مستوى البطولة الأوروبية، إلا أن رونالدو يقدم موسماً استثنائياً مع ريال مدريد خاصة على الصعيد القاري.. فالنجم البرتغالي لعب دور البطولة في صعود فريقه لنصف النهائي بعدما سجل 5 أهداف في بايرن ميونخ الألماني ثم أحرز 3 أهداف في لقاء الذهاب أمام أتلتيكو.

وتبدو الفرصة سانحة أمام رونالدو لزيادة حصيلة أهدافه الأوروبية خاصة أن أتلتيكو مدريد سيندفع للهجوم مع محاولاته لتعويض الهزيمة بثلاثية في لقاء الذهاب.

ومن المقرر أن تكون هذه المباراة هي مباراة الديربي الأخيرة بين قطبي العاصمة الأسبانية مدريد على ملعب فيسينتي كالديرون، إذ إن أتلتيكو مدريد سيكون له ملعب آخر جديد بدءا من الموسم المقبل.