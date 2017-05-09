يوفنتوس يصعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بإسقاط موناكو

المصدر: روما - إرم نيوز

حجز فريق يوفنتوس الإيطالي مقعده في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بعد أن تغلّب على ضيفه موناكو 2 / 1، اليوم الثلاثاء، في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وسجل هدفي يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 33 وداني ألفيش في الدقيقة 44 فيما سجل هدف موناكو كليان مبابي في الدقيقة 69.

وكان يوفنتوس قد فاز بمباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب موناكو الأسبوع الماضي 2 / صفر ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 / 1.

وسيلتقي يوفنتوس في المباراة النهائية، التي ستقام 3 حزيران/يونيو المقبل في مدينة كارديف، مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الثانية، والتي تقام غدًا الأربعاء، وتجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ،علمًا بأن الريال فاز في مباراة الذهاب 3 / صفر.

ولم يخسر يوفنتوس في أي مباراة في دوري الأبطال هذا الموسم، ولم تتلقَ شباكه سوى ثلاثة أهداف في البطولة حتى الآن.

وكان يوفنتوس قد تصدّر المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة ليصعد لدور الستة عشر حيث تغلب على بورتو البرتغالي ثم تغلب على برشلونة في دور الثمانية قبل أن يُقصي موناكو في الدور قبل النهائي.

في المقابل صعد موناكو إلى الدور قبل النهائي بعد أن تصدّر المجموعة الخامسة برصيد 11 نقطة ثم تغلّب على مانشستر سيتي في دور الستة عشر قبل أن يهزم بوروسيا دورتموند في دور الثمانية.

ومنذ تتويجه بلقبه الثاني في تاريخ دوري الأبطال العام 1996 ، غاب اللقب عن فريق يوفنتوس الذي يحلم الآن بإحراز الثلاثية التاريخية في الموسم الحالي.

ويستطيع يوفنتوس حسم لقب الدوري المحلي يوم الأحد المقبل قبل المرحلتين الأخيرتين من الموسم بشرط عدم الخسارة أمام روما منافسه الوحيد على لقب الدوري كما سيخوض الفريق نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو.