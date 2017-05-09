زيدان: ريال مدريد سيهاجم أتلتيكو رغم تفوقنا ذهابًا في دوري أبطال أوروبا

المصدر: إرم نيوز

قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، إن فريقه سيلعب بأسلوب هجومي أمام غريمه المحلي أتلتيكو مدريد، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، ولن يكتفي بالدفاع عن تقدمه 3-صفر في الذهاب.

وبفضل ثلاثية سجلها كريستيانو رونالدو في لقاء الذهاب الذي هيمن عليه ريال بات بطل أوروبا 11 مرة على أعتاب التأهل للنهائي للمرة الثالثة في أربع سنوات.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل المباراة التي تقام، غدا الأربعاء، باستاد فيسنتي كالديرون: “سنخوض لقاء الإياب كغيره من المواجهات.. بقوة وبرغبة في بذل قصارى جهدنا”.

وأضاف: “سنرى ماذا سيحدث بعد ذلك.. لكن هدفنا لن يتغير.. النتيجة لن تغير أي شيء وسنحاول هز الشباك”.

وسيسعى رونالدو لزيادة معاناة أتلتيكو بعدما سجل اللاعب البرتغالي ثمانية أهداف في آخر ثلاث مباريات بدوري الأبطال، كما أحرز أيضا ثلاثية في إياب دور الثمانية أمام بايرن ميونخ.

وتألق رونالدو أمام أتلتيكو هذا الموسم وسجل ثلاثية أيضا في الفوز 3-صفر في الدوري في نوفمبر تشرين الثاني.

وسيتم إغلاق استاد أتلتيكو الذي يبلغ عمره 51 عاما في الصيف عندما ينتقل فريق المدرب دييغو سيميوني لاستاد واندا متروبوليتانو الجديد شمالي العاصمة الإسبانية وتبلغ سعته 67 ألف شخص.

وانضم زيدان، الذي سجل هدفا رائعا في شباك باير ليفركوزن ليقود ريال للفوز بدوري الأبطال العام 2002، إلى مجموعة نخبة فازوا بالبطولة كلاعبين ومدربين عندما توج باللقب العام الماضي على حساب أتلتيكو بركلات الترجيح.

وبات المدرب الفرنسي على أعتاب خوض النهائي للمرة السادسة سواء كلاعب أو كمدرب.

وقال: “أشعر بأنني في حالة رائعة”.

وأضاف: “النادي يستمتع بهذه اللحظات وتركيزنا منصب على مباراة الغد. بغض النظر عما حققته في الماضي فإنك تحتاج إلى مواصلة إثبات نفسك.. ربما هزمنا أتلتيكو في النهائي مرتين لكنها مباراة مختلفة”.

وتابع: “لديهم نقاط قوتهم ولدينا مواطن قوتنا.. فوزنا عليهم في النهائي مرتين لا يعني أننا سنتخطاهم والتفكير في عكس ذلك خطأ فادح”.