ألفارو موراتا يكشف تفاصيل حواره مع دييغو سيميوني

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

رصدت عدسات المصورين الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد وهو يتحدث إلى ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد خلال ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي وتوقع الكثيرون أنه يعرض عليه الانضمام لفريقه وهو ما نفاه الرجلان.

لكن عقب تألقه في فوز النادي الملكي برباعية نظيفة على غرناطة يوم السبت أكد موراتا أنه تحدث مع سيميوني في أشياء بعيدة تمامًا عن كرة القدم.

وأصر المدرب الأرجنتيني على أنه تبادل مزحة مع مهاجم يوفنتوس السابق وهو ما أكده اللاعب قائلًا: “سيميوني كان يمزح معي بأمر لا علاقة له بكرة القدم”.

وأضاف الدولي الإسباني لصحيفة “ماركا” “أنا أعرفه (سيميوني) لأنه لعب مع (وكيل أعمالي) جوانما لوبيز وقد طلب منّي بعض الكرواسون من العلامة التجارية التي أطلقتها مؤخرًا”.

وأطلق موراتا علامة تجارية أطلق عليها “كروسانتينو” عبارة عن معجنات وقد أطلق متجره الخاص في وسط العاصمة الإسبانية.