أهم إحصائيات رباعي الذهب في دوري أبطال أوروبا

المصدر: أحمد صوفان - إرم نيوز

مع اقتراب منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي تعد البطولة القارية الأجمل والأغلى من نهايتها، وانتهاء الجولة الأولى من مرحلة نصف النهائي، التي حسمت بشكل كبير أطراف نهائي كارديف 2017، “إرم نيوز” تقدم لكم مجموعة من الأرقام والإحصائيات التي حققتها الفرق الأربعة على مدار البطولة وفي مباريات مرحلة الذهاب:

أولًا: يوفنتوس أفضل دفاع في المسابقة الأوروبية، حيث استقبلت شباكه هدفين فقط في 11 مباراة بمعدل 0.18 في المباراة الواحدة، فيما حقق أتلتيكو مدريد معدل 0.72، ريال مدريد 1.36، موناكو 1.63.

ثانيًا: يوفنتوس يمتلك أفضل فارق أهداف بين الأربعة ( له / عليه) برصيد 17 هدفًا ( 19/2) متفوقًا على ريال مدريد برصيد 16 (31/15).

ثالثًا: يمتلك لاعبو أتلتيكو مدريد أفضل معدل ركض في المباراة الواحدة من بين رباعي الذهب، إذ سجلوا متوسط مسافة مقطوعة 1271.3 كم في المباراة الواحدة على مدار البطولة.

رابعًا: يوفنتوس حقق أعلى نسبة استحواذ في الدور نصف النهائي 54%، متفوقًا على ريال مدريد 53%، 49% أتلتيكو، 46% موناكو.

خامسًا: موناكو أكثر الفرق تلقيًا للبطاقات الصفراء بين رباعي الذهب برصيد 26، أما ريال مدريد الأقل برصيد 13 بطاقة صفراء.

سادسًا: يوفنتوس أكثر فريق قام بارتكاب الأخطاء وأكثر فريق أرتُكِبَت عليه أخطاء بين رباعي النصف نهائي، أما أتلتيكو مدريد فأقل الفرق في كلا الحالتين السابقتين.

سابعًا: ريال مدريد سدد 166 مرة على المرمى، أكثر من جميع الفرق في نصف النهائي، يوفنتوس 83، موناكو 55 و54 لنادي أتلتيكو مدريد.