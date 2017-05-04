هكذا أفلت راموس من الإيقاف في دوري أبطال أوروبا

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لن يصدر أي عقوبات ضد اللاعب سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، بعد تعدي الأخير على لوكاس هيرنانديز، لاعب أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن هناك حالات يتدخل فيها اليويفا ويتخذ قرارات ضد بعض اللاعبين بسبب تعمد الخشونة ضد المنافسين، وهو الأمر الذي لا ينطبق على حالة سيرخيو راموس.

ومن المقرر أن يخوض سيرخيو راموس مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك لأن حكم مباراة الذهاب لم يذكر في تقريره قيام اللاعب الإسباني بأي مخالفة توجب إيقافه.

ويتدخل اليويفا، طبقا للوائحه، في إعادة تقييم المخالفات خلال المباريات في حال وقوع إصابات كبيرة أو وجود خشونة مفرطة.