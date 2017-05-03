انتهاء موسم كارفخال مع ريال مدريد بسبب الإصابة

المصدر: مدريد – إرم نيوز

كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن داني كارفخال، ظهير أيمن ريال مدريد، لن يعود قبل 3 أسابيع من الآن إلى الملاعب، بعد إصابته خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي 3-0 .

ووفقا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن الموسم الظهير الأيمن للفريق الملكي، اقترب من الانتهاء، بعد تعرضه لكسر في القدم، خلال المباراة، بعد تدخل ساؤول نيغويز القوي على قدمه، ودخول ناتشو فيرنانديز بدلا منه.

وأشارت الصحيفة إلى أن كارفخال قد تعرض للإصابة نفسها في يناير الماضي، ولم يستطع العودة إلا بعد 3 أسابيع للتعافي والعودة مجددا إلى الملاعب.

وكان اللاعب عانى من إصابة امام أتلتيكو مدريد في الـ 28 من مايو الماضي، بنهائي دوري أبطال أوروبا والذي انتهى لصالح فريقه بركلات الترجيح.

وتعد إصابة كارفخال ضربة قوية لريال مدريد، حيث يعتمد المدرب زيدان على اللاعب بصفة أساسية هذا الموسم.

ووضع ريال مدريد قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة كارديف الويلزية، بعد أن فاز بثلاثية نظيفة على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

وكان النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجح في تسجيل هاتريك خلال المباراة، قاد به فريقه نحو الفوز.