طلب غريب من سيميوني للاعبي أتلتيكو بعد ثلاثية ريال مدريد

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

كشف كوكي، نجم وسط ميدان أتلتيكو مدريد، عن طلب غريب للمدرب دييغو سيميوني من لاعبيه بعد الخسارة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء.

وأجاب النجم الإسباني عن سؤال بشأن خوف اللاعبين من لقاء العودة، قائلا: “سيميوني قال للاعبين بعد اللقاء من لا يرغب في لعب لقاء الأربعاء المقبل فليخبرني، فليس هناك مشكلة”.

وأكد كوكي أن فريقه تمكن دائما من تجاوز أزمته، موضحا: “تلقينا في السابق صدمات قوية، لكننا تمكنا من النهوض والعودة مجددا”.

وعن مراقبة كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، في الإياب، أشار: “لا ليس هناك شيء خاص بالنسبة له، سبق أن هزمنا ريال مدريد في الكالديرون 4-0 وفي وجود رونالدو”.

ويرغب المدرب الأرجنتيني في تحفيز لاعبيه للقتال من أجل العودة في لقاء الإياب وتحقيق ريمونتادا تاريخية لم يحققها أي فريق في مرحلة نصف النهائي في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وقال نجم وسط الفريق: “الأربعاء هناك لقاء آخر، كانوا أذكياء واستغلوا الفرص بشكل جيد في اللقاء الأول، نعتذر للجماهير التي جاءت لمساندتنا، واللقاء المقبل سنقدم كل ما لدينا من أجل أنصارنا”.

وأضاف: “كانت خسارة قاسية وضربة موجعة ويجب علينا أن ننهض من أجل عشاقنا الذين جاؤوا لملعب البيرنابيو والآخرين أيضا ومن أجل الجماهير التي ستحضر الأربعاء المقبل لمساندتنا”.

بينما، قال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الأمس: “أشعر بهدوء كبير لم أشعر به من قبل، الآن علينا أن نحاول تحقيق المستحيل ولكننا دائما نقول في أتلتيكو مدريد أن كل شيء ممكن”.

ولم يرغب سيميوني في التحدث كثيرا عقب الصدمة الكبيرة التي تلقاها فريقه، إلا إنه في الوقت نفسه ألمح إلى إمكانية حدوث شيء أقرب إلى المستحيل في مباراة العودة بمعادلة النتيجة السلبية التي حققها أتلتيكو مدريد أمس.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “كرة القدم شيء رائع لأن هناك أشياء غير متوقعة تحدث فيها، ما زلت مقتنعا أننا نملك فرصا، علينا أن ننسى هذا اللقاء، كرة القدم معقدة للغاية وسنلعب حتى نستنفد كل حظوظنا”.

ويرى سيميوني أن طرفي مواجهة أمس اقتسما السيطرة على الشوط الأول، مشيرا إلى أن ريال مدريد نجح في التقدم بهدف قبل أن يزيد حصيلة الأهداف في الشوط الثاني بفضل انطلاقاته في المساحات الواسعة.

وأكد سيميوني أن فريقه لم يخلق فرصا للتهديف في النصف الثاني من المباراة.

واختتم: “المنافس كان أفضل ويجب أن نهنئه قبل أي شيء، علينا أن نخلد للراحة ثم بعد ذلك سنسعى إلى استغلال جميع الاحتمالات القليلة المتاحة لنا”.