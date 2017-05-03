ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد الانتصار الكاسح على أتلتيكو مدريد؟

المصدر: مدريد - إرم نيوز

أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، بجميع زملائه في الفريق بعد أن سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا في الوقت نفسه أن تأهل النادي الملكي لم يحسم بعد رغم فوزه بثلاثية نظيفة.

وقال رونالدو في تصريحات لشبكة “أنتنا 3” التلفزيونية الإسبانية عقب المباراة، التي أقيمت على ملعب سانتياغو بيرنابيو: “يجب أن أهنئ الفريق، لقد كان رائعا، سجلت الأهداف ولكن الفريق لعب بشكل جيد منذ البداية وحتى النهاية، لقد كانت مباراة أجاد فيها الفريق كله”.

وأضاف المهاجم البرتغالي، البالغ 32 عاما: “أنا سعيد لأنني سجلت الأهداف الثلاثة ووصلت إلى هدفي رقم 400 مع ريال مدريد”.

واستطرد: “أرغب في أن يتوقفوا عن إطلاق الصافرات في مواجهتي، سأسعى دائما لتقديم أفضل ما لدي”.

وكان رونالدو واجه صافرات استهجان من قبل قطاع من جماهير ريال مدريد خلال بعض مباريات الموسم الجاري.

وطالب رونالدو لاعبي ريال مدريد بألا يعتبروا التأهل للمباراة النهائية محسوما، مشيرا إلى أن الـ 90 دقيقة لمباراة العودة في الأسبوع المقبل على ملعب فيسينتي كالديرون، معقل أتلتيكو مدريد، ستكون صعبة للغاية.

واختتم رونالدو: “نتمتع بأفضلية كبيرة ولكن التأهل لم يحسم بعد، أتلتيكو فريق كبير وعلينا أن نتحلى بالتركيز في مباراة الأربعاء المقبل، لا تزال أمامنا مباراة ويجب أن نتحلى بالتركيز، ثلاثة أهداف تعد أفضلية كبيرة”.