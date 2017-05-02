سر غضب أتلتيكو مدريد من “تيفو” ريال مدريد (صورة)

المصدر: إرم نيوز

أبدى مسؤولو نادي أتلتيكو مدريد، غضبهم من غريمهم التقليدي ريال مدريد، بعد إعلان الفريق الملكي، التيفو الخاص بمباراة الليلة، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ورد عن صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد أعرب عن استيائه من التيفو الذي أعلن ريال مدريد، عن رفعه خلال المباراة، والذي يُعبر عن الفوز الذي حققه ريال مدريد على حساب الأتلتي، في نسختي البطولة أعوام 2014 و 2016.

وتوج ريال مدريد بلقبي بطولة دوري أبطال أوروبا، في عام 2014و2016 على حساب أتلتيكو مدريد، في لشبونة وميلان.

ووفقا للصحيفة فإن مسؤول في الويفا علق على اعتراض أتلتيكو، بالقول: “لا يمكننا حظر تيفو لأن به هجوما أو إهانة ضد المنافس، أو أي شيء من هذا القبيل”.

وتأتي هذه الحادثة لتزيد من غضب أتلتيكو مدريد على الويفا الذي أجبرهم أيضا على اللعب بالقميص الأسود الليلة، رغم أن الزي الأساسي غير متقارب من ناحية الألوان مع زي ريال مدريد.

زي أتلتيكو مدريد باللون الأحمر والأبيض سبق لهم أن لعبوا به ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة وميلانو، وفي ذهاب الدور ربع النهائي قبل موسمين.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على ريال مدريد، على ملعب سنتياغو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأبطال.