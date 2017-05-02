7 عوامل تحسم ديربي ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

المصدر: أحمد صوفان - إرم نيوز

يضرب عشاق كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء موعدًا استثنائيًا مع ديربي العاصمة الإسبانية لكن بنكهة أوروبية، حيث يستضيف ريال مدريد جاره اللدود أتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

اختلاف الطموحات سيكون العنوان الأبرز لهذه المواجهة القارية التقليدية خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، فالمضيف يطمح لترصيع تاجه القاري بالماسة رقم 12 و تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد البطولات، أما الضيف فيأمل بالتتويج الأول على مستوى الأبطال، و كذلك تصفية الحساب القديم الجديد مع “اللوس ميرينغيس” الذي هزمه في نهائيي 2013-2014 و 2015-2016، فما هي العوامل السبعة التي قد تحسم الديربي العاصمي، إليكم أبرزها:

النزعة الهجومية لأظهرة ريال مدريد

سيواجه أتلتيكو مدريد ورطة حقيقية في التصدي لهجمات أطراف ريال مدريد التي يقودها كل من داني كارفاخال، ومارسيلو. الظهيران صنعا 21 هدفًا هذا الموسم، أما من ناحية الضيوف فسنجد أن الظهير الأيسر، فيليبي لويس، ساهم بصناعة 7 أهداف لرفاقه في الفريق، فيما يغيب عن اللقاء الظهير الأيمن خوان فران بداعي الإصابة، الأمر الذي يعقد المهمة على رجال “التشولو” دفاعياً و هجومياً.

حراسة المرمى

يعيش السلوفيني الدولي، مايكل اوبلاك، حارس اتلتيكو مدريد أحد أفضل مواسمه على الإطلاق، إذ تبلغ نسبة تلقيه الأهداف في المباراة الواحدة 0.61 هدف، أما نظيره الدولي الكوستاريكي، كيلور نافاس، فلا يمر بأحسن أيامه مع نسبة تلقي أهداف 1.28 هدف في المباراة الواحدة.

الهشاشة الدفاعية لريال مدريد

لم يتمكن فريق “اللوس بلانكوس” من الحفاظ على عذرية شباكه في مبارياته الثمانية الأخيرة في مختلف المسابقات، فعلها فقط في 10 مباريات هذا الموسم من أصل 53 مباراة رسمية، استقبال أهداف في ملعب “البرنابيو” أمر سيقلل كثيرًا من فرص رجال زيدان في العبور للنهائي، و في ظل إصابة البرتغالي كليبر بيبي، سيتعيّن على زيدان المفاضلة بين ناتشو سانشيز ورافاييل فاران، لمرافقة القائد سيرخيو راموس في محور الدفاع، من جانبها تتميز كتيبة دييجو سيميوني بالصلابة الدفاعية، إذ يتصدر اتلتيكو مدريد قائمة أفضل دفاعات “لاليغا” باستقباله 25 هدفا فقط من 35 مباراة، مقابل 39 في شباك ريال مدريد خلال 34 مباراة، لكن يبقى الهاجس الوحيد لاتلتيكو هو غياب المدافع الشرس خوزيه خيمينيز للإصابة.

صراع الكبار بين كريستيانو رونالدو و انطوان جريزمان

سنشهد مواجهة ثنائية من العيار الثقيل بين أحسن لاعبي العالم “صاروخ ماديرا” الذي حسم التأهل بمفرده تقريبًا على حساب البافاري بايرن ميونخ، والدولي الفرنسي أنطوان غريزمان ثالث أحسن لاعب في العالم. بدون أدنى شك القيمة الفردية للاعبين ستؤثر على أداء المجموعتين للإمساك بخيوط المباراة.

أفضلية ريال مدريد في التعامل مع الكرات الهوائية

يمتلك ريال مدريد مجموعة لاعبين مُصنّفة ضمن نخبة “القارة العجوز” في التعامل مع الكرات الرأسية و الهوائية، رونالدو ، راموس ، فاران و بنزيمة، جميعهم سيشكلون خطرًا حقيقيًا على جودين ورفاقه، الأرقام تقول إن الكتيبة البيضاء هي الأفضل أوروبيًا إذ سجلت 38 هدفًا بالرأس مقابل 16 للضيوف.

تهور كاسيميرو

البرازيلي الدولي أفلت من بطاقات حمراء محققة في مواجهتي بايرن ميونخ والكلاسيكو وفالنسيا، وفقا لما أكده محللو التحكيم، لكن الحكم الدولي الإنجليزي، مارتن اتكينسون، قد يكسر القاعدة بحكم الضغط الإعلامي الرهيب المطالِب بطرد اللاعب، الأمر الذي قد يركز عليه الزائرون لتوريط اللاعب ببطاقة صفراء مبكرة و إخراج اللاعب ذهنيًا من المباراة على أمل طرده.

من سيعوض غياب غاريث بيل وكاراسكو

أصيب الجناح الويلزي غاريث بيل في الكلاسيكو نتيجة مغامرة زيدان غير المحسوبة بإشراك لاعب “زجاجي” عائد من الإصابة لتوه ضد خصم بحجم برشلونة، خيارات الفرنسي لتعويضه تتمثل في ماركو أسينسيو وإيسكو، الذي يمتلك فرصة أكبر للمشاركة بعد إراحته في مباراة فالنسيا يوم السيت الماضي.

أما الجناح البلجيكي كاراسكو فقد عانى من إصابة في الكتف خلال مباراة فريقه ضد فياريال في الجولة 34 من الدوري الإسباني والشكوك تحوم حول مشاركته في الديربي الأوروبي، لكن الأمر الأكيد أن ريال مدريد سيكون سعيد جدًا في حال غياب اللاعب الذي يعتبر أحد مفاتيح اللعب في “الروخي بلانكوس”.