جماهير ريال مدريد تفضل إيسكو بديلًا لغاريث بيل أمام أتلتيكو مدريد

المصدر: مدريد - إرم نيوز

كشفت صحيفة “آ س” الإسبانية في عددها الإلكتروني الصادر، اليوم الاثنين، أن استطلاع الرأي الذي دشنته حول هوية اللاعب الذي يجب أن يحل بديلا لغاريث بيل، مهاجم ريال مدريد، في مباراة الأخير أمام جاره أتلتيكو مدريد، غدا الثلاثاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، جاءت نتائجه لصالح الإسباني إيسكو بنسبة 60% من أصوات المشاركين.

وتفوق إيسكو، المولود بمدينة مالاغا الإسبانية، على كل من أسينسيو الذي حصل على 21% وخاميس رودريغيز الحائز على 13% ولوكاس فازكيز الذي حصد 6% من الأصوات.

ويبدو أن وقوع اختيار المشاركين في الاستطلاع على إيسكو ليحل بديلا للاعب الويلزي المصاب يحمل الكثير من المنطق، رغم غياب اللاعب الدولي الإسباني عن مباراة فالنسيا الأخيرة بالدوري، بيد أن الصحيفة الإسبانية عللت هذا الأمر بأن زين الدين زيدان، المدير الفني الفرنسي لريال مدريد، دائما ما يخبئ أوراقه الرابحة للمواجهات المصيرية.

ويتقاسم إيسكو وأسينسو السيطرة على خيارات المدرب الفرنسي، حيث يمنحه الأول من الناحية الخططية ميزة الاستحواذ على الكرة بالإضافة إلى خلق هجمات واعدة، فيما يتمتع الثاني بميزة شن الهجمات بشكل أفضل من خلال الانطلاق في المساحات الخالية فهو يشبه بيل في هذه الناحية بشكل كبير.

وعلى مستوى تسجيل الأهداف، تتأرجح كفة الميزان بين اللاعبين، إلا إن إيسكو يمتلك أفضلية أخرى تزيد من أسهمه في مباراة الغد وهي أداؤه المتميز أمام سبورتنغ خيخون وديبورتيفو لا كرونيا في الدوري الإسباني.

هذا بالإضافة إلى أن ريال مدريد لم يخسر في أي من المباريات الـ 45 الأخيرة التي شارك فيها نجم المنتخب الإسباني.