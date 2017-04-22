عقب تصدي الشرطة الإسبانية لمشجعيه… بايرن ميونخ يطلب من الحكومة الألمانية التدخل

المصدر: برلين - إرم نيوز

عقب التصدي المثير للجدل من قبل الشرطة الإسبانية لمشجعيه خلال مباراته مع فريق ريال مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا، طلب نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا من الحكومة الألمانية التدخل.

وأعلن بايرن ميونخ، اليوم السبت، في بيان أنه أرسل خطابًا لمقر المستشارية في برلين.

وطالب رئيس النادي كارل هاينز الحكومة الألمانية بالاحتجاج لدى الحكومة الإسبانية والمطالبة بكشف ملابسات الواقعة.

وقال هاينز: إنه تم تقديم إفادات شهود عيان ومقاطع فيديو تثبت “التصدي الوحشي للشرطة الإسبانية”، مضيفًا أنه شعر بالصدمة من “التصدي المبالغ فيه بشكل صارخ”.

وأكدت الحكومة الألمانية وصول الخطاب إلى مقر المستشارية. وقال متحدث باسم الحكومة: “تمت إحالته من هناك إلى وزارة الخارجية، حيث يجرى حاليًا دراسة الإجراء اللاحق”.

وكان نادي بايرن ميونخ كشف الأربعاء الماضي أنه تقدم بشكوى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” ضد الشرطة الإسبانية، التي اتهمها بالتعامل بشكل فظ مع جمهوره في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل نادي ريال مدريد.

وقامت عناصر من الشرطة الإسبانية بالاعتداء بالضرب على جماهير بايرن ميونخ بالهراوات في المدرجات بين شوطي المباراة، التي فاز فيها ريال مدريد 4/2 على نظيره الألماني في الوقت الإضافي يوم الثلاثاء الماضي، لينتزع بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب لافتة قامت برفعها هذه الجماهير.