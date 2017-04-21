بروسيا دورتموند يتجه لإنشاء وحدة خاصة لحماية لاعبيه

المصدر: إرم نيوز

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني هانز يواكيم فاتسكه، أن إدارة النادي تدرس إنشاء وحدة خاصة لحماية اللاعبين، بعد حادثة تفجير استهدفت حافلة الفريق في 11 أبريل.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية اليوم الجمعة عن فاتسكه قوله إن الفكرة تقوم على توظيف عدد من قدامى فرق النخبة في الشرطة، موضحًا أنه أجرى “خلال الأيام الماضية مقابلات مع خبراء في مجال الأمن نرغب في توظيفهم”.

وتأتي محاولات إدارة الفريق الألماني بعد 10 أيام على 3 تفجيرات استهدفت الحافلة التي كانت تقل لاعبي الفريق في طريقها إلى ملعبه لمواجهة موناكو الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد أسفر الحادث عن إصابة المدافع الإسباني مارك بارترا وأحد رجال الشرطة.

وأعلنت الشرطة الألمانية الجمعة رسميًا أنها ألقت القبض على مشتبه به بتنفيذ التفجيرات الثلاثة، موضحة أنه ألماني روسي وقام بفعلته لأسباب تتعلق بالكسب المادي ومراهنته على هبوط قيمة أسهم النادي.